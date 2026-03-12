FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Carcaboso que garantice el abastecimiento de agua potable en los hogares
Se han detectado elevados niveles de arsénico en el agua, haciéndola no apta para el consumo humano.
FACUA.org
Extremadura-12/03/2026
FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Carcaboso para pedirle que lleve a cabo las actuaciones que sean necesarias para que los vecinos del municipio recuperen un abastecimiento adecuado de agua limpia y potable en sus domicilios. Además, pide que no se les cargue a los afectados im