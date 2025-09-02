FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Mérida que no cobre a los usuarios por los días de agua turbia
La asociación ha pedido que se le faciliten todos los informes de control que Aqualia haya realizado durante el último año.
FACUA.org
Extremadura-02/09/2025
FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Mérida para solicitarle que realice todas las gestiones necesarias para que no se les facture a los vecinos el servicio de agua potable durante los días en los que ha presentado un aspecto insalubre con mal olor y sabor. Además, ha pedido tanto