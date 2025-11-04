FACUA Extremadura pone en marcha una campaña para que los vecinos de Badajoz puedan reclamar la tasa de basuras
La asociación ha celebrado una rueda de prensa este lunes 3 de noviembre junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos Siglo XXI y la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios.
FACUA.org
Extremadura-04/11/2025
FACUA Extremadura ha puesto en marcha una campaña para que los vecinos de Badajoz puedan reclamar al Ayuntamiento el reembolso de la tasa de basuras del municipio.
Los usuarios que quieran realizar la reclamación sólo tienen que acceder a la plataforma de afectados que ha creado FACUA-