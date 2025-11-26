FACUA Galicia imparte una charla sobre la factura eléctrica
Con esta formación, que se enmarca dentro del convenio de colaboración que la asociación mantiene con CCOO, se pretende conseguir que la ciudadanía pueda tomar decisiones con la información necesaria.
FACUA.org
Galicia-26/11/2025
FACUA Galicia ha impartido este 25 de noviembre una charla informativa con el objetivo de brindar a la ciudadanía información útil y herramientas básicas para contratar el suministro eléctrico de la manera más eficiente para el consumidor.
Esta acción se encuentra patrocinada por el In