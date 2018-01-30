FACUA Galicia participa en el Consello Galego de Consumidores y Usuarios
La asociación accede a este organismo, dependiente del Instituto Galego de Consumo, con el fin de que éste sea eficaz en la defensa de los consumidores y ágil en su respuesta a las demandas de los ciudadanos.
FACUA.org
Galicia-30/01/2018
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FACUA Galicia accede al Consello Galego de Consumidores y Usuarios con el objetivo de que este organismo sea eficaz en la defensa de los consumidores y ágil en su respuesta a las demandas de los ciudadanos.
El pasado 25 de enero se constituyó la nueva mesa de este organismo,