FACUA Granada critica la falta de tarifas sociales y el retraso en la venta de bonos en el Metro
Frente al discurso triunfalista de la Junta de Andalucía, la asociación lamenta las deficiencias que sigue presentando la red de transporte un mes después de su apertura.
FACUA.org
Granada-24/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granda critica que el Metro de la capital siga teniendo asignaturas pendientes un mes después de su apertura. Entre los problemas que persisten destaca la falta de tarifas sociales y el retraso en la venta de bo