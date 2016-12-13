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FACUA Granada denuncia la pésima atención al cliente de Alsa en la estación de autobuses de la capital

La falta de personal en la zona de venta de billetes, donde únicamente hay operativa una ventanilla, provoca largos tiempos de espera para los clientes.

FACUA.org
Granada-13/12/2016
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FACUA Granada denuncia la deficiente atención a los viajeros que Alsa ofrece en la estación de autobuses de la capital, debido a la falta de personal que la empresa destina a tal efecto. Una carencia especialmente palpable en la zona de venta de billetes, donde el hecho de que haya

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