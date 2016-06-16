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FACUA Granada denuncia la venta de un supuesto colchón terapéutico por publicidad engañosa

El dispositivo y sus accesorios se promocionan como aptos para tratar enfermedades como el alzheimer, el dolor de metástasis, las migrañas o diferentes tipos de úlceras.

FACUA.org
Granada-16/06/2016
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FACUA Granada ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía la venta de un pequeño colchón promocionado como un dispositivo magnético y apto para el tratamiento de distintas enfermedades. La página web donde se comercializa el producto,

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