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FACUA Granada interviene ante el Observatorio de la Movilidad de Granada

La asociación ha presentado un total de 62 propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad desde todos los ámbitos de actuación.

FACUA.org
Granada-30/09/2015
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FACUA Granada ha intervenido ante el Pleno del Observatorio de la Movilidad de la ciudad de Granada para presentar un documento con sesenta y dos propuestas destinadas a la mejora de la vida en la capital en todos sus ámbitos.

David Avellaneda, directivo y responsab

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