Nuestras acciones

FACUA Granada lamenta que el Observatorio de Movilidad nazca sin vocación de participación real

El diseño de este órgano elimina toda opción de debate y se limita a recoger ideas para una finalidad indefinida.

FACUA.org
Granada-31/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada lamenta que el Observatorio de Movilidad, anunciado este jueves por el alcalde de la ciudad, nazca sin vocación de participación real. El propio diseño de este nuevo órgano elimina toda opción de debate y se limita a recoger ideas para una finalida

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos