FACUA Granada lamenta que el Observatorio de Movilidad nazca sin vocación de participación real
El diseño de este órgano elimina toda opción de debate y se limita a recoger ideas para una finalidad indefinida.
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Granada-31/07/2015
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FACUA Granada considera que el planteamiento de este observatorio no ofrece un modelo alternativo de movilidad, que contemple las necesidades reales de la ciudadanía. | Imagen: granada.org
FACUA Granada lamenta que el Observatorio de Movilidad, anunciado este jueves por el alcalde de la ciudad, nazca sin vocación de participación real. El propio diseño de este nuevo órgano elimina toda opción de debate y se limita a recoger ideas para una finalida