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FACUA Granada participa en las jornadas de recepción de estudiantes en la Universidad

La asociación pretende informar y asesorar a los alumnos sobre aquellas cuestiones que necesiten aclarar y resolver como usuarios y consumidores.

FACUA.org
Granada-05/10/2017
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FACUA Granada está presente en la nueva edición de las jornadas de recepción para estudiantes que la Universidad de Granada (UGR), en las cuales pretende informar y asesorar a los alumnos sobre aquellas cuestiones que necesiten aclarar y resolver como usuarios y consumidores.

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