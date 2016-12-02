FACUA Granada pide a la Junta que sancione a Endesa por la falta de mantenimiento en la zona de Cervantes
La asociación denuncia cortes diarios y prolongados en el barrio de la capital y advierte de que la eléctrica mantiene en funcionamiento transformadores y cables con casi 50 años de antigüedad.
FACUA.org
Granada-02/12/2016
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FACUA Granada reclama al servicio de Industria, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que proceda a sancionar a Endesa por la falta de mantenimiento de las redes eléctricas de la capital.
En concreto, la asociación reclama actuaciones urgentes por part