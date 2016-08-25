FACUA Granada pide al Ayuntamiento de la capital que convierta el 010 en un teléfono gratuito
La asociación recuerda que aunque el precio de la llamada es la misma que el de una metropolitana, el servicio no está incluido en las tarifas planas que tienen contratadas la inmensa mayoría de la población.
FACUA.org
Granada-25/08/2016
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FACUA Granada solicita al Ayuntamiento de la capital que reemplace el actual teléfono de información ciudadana 010 por una alternativa gratuita. La asociación recuerda que aunque el precio de la llamada es la misma que el de una metropolitana si se llama desde un tel&ea