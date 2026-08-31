FACUA Granada pide al Ayuntamiento que garantice el servicio de bus urbano en la zona norte de la ciudad
La asociación insta al consistorio a abrir expediente sancionador a la empresa concesionaria por incumplimiento de contrato tras la modificación o suspensión de las líneas 5, N5 y N6.
FACUA.org
Granada-31/08/2026
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FACUA Granada se ha dirigido a la Concejalía Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation del Ayuntamiento de Granada para pedirle que haga cumplir la concesión y garantice el servicio de bus urbano en la zona norte de la ciud