FACUA Granada rechaza la subida de tarifas del autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento
La asociación critica que el consistorio pretenda incrementar en un 16% el billete ordinario y casi un 5% el de bonobús. Advierte de que la medida desincentivará aún más el uso del transporte público.
FACUA.org
Granada-07/04/2017
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FACUA Granada rechaza frontalmente el incremento de tarifas en el autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento de Granada, que pretende incrementar en un 16% el billete ordinario y casi un 5% el que se paga mediante bonobús.
Según el Ayuntamiento de Granada, la subida