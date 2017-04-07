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FACUA Granada rechaza la subida de tarifas del autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento

La asociación critica que el consistorio pretenda incrementar en un 16% el billete ordinario y casi un 5% el de bonobús. Advierte de que la medida desincentivará aún más el uso del transporte público.

FACUA.org
Granada-07/04/2017
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FACUA Granada rechaza frontalmente el incremento de tarifas en el autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento de Granada, que pretende incrementar en un 16% el billete ordinario y casi un 5% el que se paga mediante bonobús.

Según el Ayuntamiento de Granada, la subida

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