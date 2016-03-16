FACUA Granada rechaza que se carguen a los usuarios los errores del plan de transporte urbano
Alegar que la subida de tarifas se debe a efectos de combustible con el petróleo en mínimos es un intento de esconder la realidad para cubrir el agujero contable generado por la implantación del nuevo sistema.
FACUA.org
Granada-16/03/2016
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FACUA Granada considera que el Ayuntamiento pretende incrementar la recaudación a costa de la ciudadanía para cubrir el agujero contable que ha supuesto la implantación del nuevo sistema de transporte urbano. | Imagen: Wikimedia.org/HrAd (CC BY-SA 3.0).
FACUA Granada rechaza las subidas de tarifas en los billetes del transporte urbano de Granada que el Ayuntamiento ha planteado. Estas subidas suponen un incremento del 16,5% en el billete sencillo, que pasa de 1,20 a 1,40 euros, mientras que el viaje en bonobús pasa de 0,79 a 0,83 euros co