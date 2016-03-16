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FACUA Granada rechaza que se carguen a los usuarios los errores del plan de transporte urbano

Alegar que la subida de tarifas se debe a efectos de combustible con el petróleo en mínimos es un intento de esconder la realidad para cubrir el agujero contable generado por la implantación del nuevo sistema.

FACUA.org
Granada-16/03/2016
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FACUA Granada rechaza las subidas de tarifas en los billetes del transporte urbano de Granada que el Ayuntamiento ha planteado. Estas subidas suponen un incremento del 16,5% en el billete sencillo, que pasa de 1,20 a 1,40 euros, mientras que el viaje en bonobús pasa de 0,79 a 0,83 euros co

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