FACUA Granada rechaza que se carguen a los usuarios los errores del plan de transporte urbano

FACUA Granada rechaza las subidas de tarifas en los billetes del transporte urbano de Granada que el Ayuntamiento ha planteado. Estas subidas suponen un incremento del 16,5% en el billete sencillo, que pasa de 1,20 a 1,40 euros, mientras que el viaje en bonobús pasa de 0,79 a 0,83 euros co