FACUA Granada se reúne con Endesa para abordar las quejas sobre el suministro eléctrico en la provincia
En el encuentro con la compañía han analizado los cortes continuos del servicio que sufren en la zona norte de la capital granadina y la apertura de nuevos canales de comunicación con el consumidor.
FACUA.org
Granada-30/04/2014
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FACUA Granada se ha reunido con la gerencia de Endesa en Granada para abordar diferentes problemas que se registran en la provincia. La asociación propuso este encuentro dado el descontento que se había detectado en distintos municipios debido a la