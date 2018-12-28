FACUA ha logrado las 10 mayores multas impuestas por las autoridades de consumo
Movistar aparece hasta tres veces en el ránking, seguida por Vodafone. La Junta de Andalucía fijó ocho de las diez sanciones y la Comunidad de Madrid las dos restantes.
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España-28/12/2018
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