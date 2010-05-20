FACUA Huelva considera indignante la actitud del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado
Ante la negativa de facilitar una copia de la Ordenanza reguladora de tasas por recogida de residuos sólidos urbanos en el plazo de exposición pública para el estudio por parte de la Asociación.
FACUA.org
Huelva-20/05/2010
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