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FACUA Huelva participa en la última reunión de la Cumbre Social de Huelva

La asociación ha dado la bienvenida al nuevo secretario general de UGT Huelva, Francisco Espinosa, y le ha deseado éxito en su trabajo.

FACUA.org
Andalucía-15/10/2013
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FACUA Huelva ha participado en la última reunión de la Cumbre Social de Huelva, en la que la asociación ha dado la bienvenida al nuevo secretario general de UGT Huelva, Francisco Espinosa, y le ha deseado éxito en su trabajo. 

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