FACUA Huelva participa en la última reunión de la Cumbre Social de Huelva
La asociación ha dado la bienvenida al nuevo secretario general de UGT Huelva, Francisco Espinosa, y le ha deseado éxito en su trabajo.
FACUA.org
Andalucía-15/10/2013
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