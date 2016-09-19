Nuestras accionesEl 50% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Huelva publica su 'Memoria 2015'

Finalizó el último año con 3.526 socios y 2.256 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, banca y automoción fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Huelva-19/09/2016
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FACUA Huelva finalizó 2015 con un total de 3.526 socios y tramitó 2.256 consultas y reclamaciones de los consumidores onubenses. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2015 de FACUA Huelva puede descargarse en

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