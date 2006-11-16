FACUA informa a Sanidad de que McDonald's también vende hamburguesas gigantes, hipercalóricas y con altos índices de grasas saturadas
El Ministerio ha solicitado a Burguer King que interrumpa su última campaña publicitaria, centrada en la promoción del consumo de hamburguesas muy grandes, bajo el lema "XXL".
FACUA.org
España-16/11/2006
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En la imagen, la Big Big Mac.
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha informado hoy jueves al Ministerio de Sanidad y Consumo de que al igual que Burger King, McDonald’s también vende hamburguesas gigantes, hipercalóricas y con altos índices de grasas saturadas.
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