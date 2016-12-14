FACUA informa de la retirada de la crema Noni Aloe Vera Reparadora por llevar corticoides no declarados
La inclusión de betametasona y dexametasona en las cantidades que presenta esta crema hace que el producto sea considerado medicamento y necesite autorización de la Agencia Española de Medicamentos.
FACUA.org
España-14/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción informa de la prohibición de comercialización y retirada de la crema Noni Aloe Vera Reparadora por llevar entre sus ingredientes betametasona y dexametasona, dos corticoides de larga duración de acción y de elevada potencia antiinfla