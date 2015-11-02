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FACUA informa de la retirada de pintura para dedos Alpino, Fevicryl y Dinova por riesgo de intoxicación

Aecosan ha alertado de su elevado contenido en plomo, arsénico y cadmio y ha prohibido su comercialización.

FACUA.org
España-02/11/2015
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FACUA Consumidores en Acción informa de la prohibición de comercialización de determinadas pinturas para dedos de las marcas Alpino Baby, Fevicryl y Dinova porque pueden producir intoxicación por su alto contenido en plomo, arsénico o cadmio.

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