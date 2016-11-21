FACUA informa de la retirada de varios lotes de pintura con esponjas de la marca Diset
Los niveles de arsénico del producto, destinado a niños de entre tres y seis años, están por encima de lo permitido.
FACUA.org
España-21/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la retirada del mercado de varios lotes de pintura con esponjas de la marca Diset por contener niveles de arsénico por encima de lo permitido. En concreto, los productos retirados son los que contienen la referencia 63631 (lote 151221TG), ref.