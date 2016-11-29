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FACUA informa de la retirada de varios lotes del medicamento Rabeprazol Normon, para úlceras y acidez

La Agencia de Medicamentos ha encontrado resultados fuera de especificaciones en el ensayo de determinación de sustancias relacionadas.

FACUA.org
España-29/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre la orden de retirada de varios lotes del medicamento Rabeprazol Normon 10 y 20 mg, fabricados y distribuidos por los laboratorios Normon, por ofrecer resultados fuera de especificaciones en el ensayo de determinación de sustancias relaciona

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