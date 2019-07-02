FACUA insta a Bimbo a cambiar la denominación de los panes que comercializa con el reclamo "artesano"
La nueva norma de calidad del pan establece que para considerarse de elaboración artesana no pueden producirse en grandes series y el factor humano debe primar sobre el mecánico en el proceso.
FACUA.org
España-02/07/2019
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Así es la página principal de la web de Bimbo un día después de la entrada en vigor de la nueva norma de calidad del pan.
FACUA-Consumidores en Acción ha instado a Bimbo a cambiar la denominación de las modalidades de pan de molde que comercializa con el reclamo «artesano», al considerar que al utilizarla la empresa vulnera la nueva norma de calidad del pan y, con ello, también las leye