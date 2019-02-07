FACUA insta a Fomento a arreglar la carretera nacional 632 a su paso por Avilés (Asturias)
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado que la Avenida de los Telares y la Avenida de Lugo de esta ciudad, que pertenecen a esta vía, están en mal estado de conservación.
FACUA.org
Asturias-07/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción exige a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, dependiente del Ministerio de Fomento, que arregle la carretera nacional 632 a su paso por Avilés, que presenta un estado deteriorado.
La asociación ha tenid