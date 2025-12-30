FACUA insta a que se realicen controles en las fiestas de Nochevieja para evitar problemas de seguridad y excesos de aforo
La asociación recomienda a los usuarios que hagan cumplir sus derechos reclamando ante posibles irregularidades.
FACUA.org
España-30/12/2025
FACUA-Consumidores en Acción reclama un año más a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas que se celebrarán esta Nochevieja.
La asociación advierte de la habitual existencia de determinadas salas que superan el aforo máximo p