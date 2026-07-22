FACUA Córdoba reivindica una vez más que el Nuevo Arcángel sea declarado estadio libre de humo antes del inicio de LaLiga
La asociación recuerda que lleva años reclamando esta medida y considera que el Córdoba CF no debe esperar a ser obligado por la futura Ley del Tabaco para proteger la salud de sus aficionados.
FACUA.org
Córdoba-22/07/2026
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FACUA Córdoba se ha dirigido al Córdoba Club de Fútbol para instarle a que declare el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel como espacio libre de humo antes del inicio de la temporada 26/27 de LaLiga, tras la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del p