FACUA Jaén demanda más personal en las urgencias del Hospital de San Agustín de Linares
La asociación denuncia que los problemas derivados de la escasez de facultativos en este centro son una constante, que no se puede atribuir a las vacaciones de verano de la plantilla.
FACUA.org
Jaén-19/07/2017
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FACUA Jaén critica la falta de personal sanitario para atender las urgencias del Hospital Comarcal San Agustín de Linares, que se ha convertido en una constante no atribuible a las vacaciones estivales de la plantilla.
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