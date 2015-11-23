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FACUA Jaén desarrolla un taller sobre la factura de la luz y los sistemas actuales de comercialización

La actividad de formación se celebró el pasado 21 de noviembre en el Centro de Interpretación de la Minería de Linares.

FACUA.org
Jaén-23/11/2015
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FACUA Jaén ha desarrollado un taller formativo bajo el nombre La factura de la luz, su complejidad y su comercialización actual. La actividad tuvo lugar el pasado sábado día 21 de noviembre en el Centro de Interpretación de la Minería de Linares.</

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