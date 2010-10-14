FACUA Jaén y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares firman un convenio de colaboración
Desarrollarán campañas conjuntas para la formación, el análisis y el asesoramiento en el sector, con el fin de defender los derechos del consumidor.
FACUA.org
Jaén-14/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), con el fin de mantener un diálogo constante entre ambas entidades.
El acuerdo ha sido