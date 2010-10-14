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FACUA Jaén y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares firman un convenio de colaboración

Desarrollarán campañas conjuntas para la formación, el análisis y el asesoramiento en el sector, con el fin de defender los derechos del consumidor.

FACUA.org
Jaén-14/10/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), con el fin de mantener un diálogo constante entre ambas entidades.

El acuerdo ha sido

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