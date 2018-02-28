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FACUA lamenta el criterio del TS sobre los gastos de las hipotecas y espera que el caso llegue al TJUE

El Supremo elimina el efecto disuasorio que tiene para un banco la determinación de que ha incurrido en una cláusula abusiva.

FACUA.org
España-28/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta las decisiones adoptadas este miércoles por el Tribunal Supremo sobre los gastos de formalización de las hipotecas y espera que la controversia llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los magistrados de la

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