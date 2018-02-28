FACUA lamenta el criterio del TS sobre los gastos de las hipotecas y espera que el caso llegue al TJUE
El Supremo elimina el efecto disuasorio que tiene para un banco la determinación de que ha incurrido en una cláusula abusiva.
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España-28/02/2018
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