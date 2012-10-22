FACUA lamenta que la falta de regulación en carburantes propicie márgenes disparatados para las petroleras
La Comisión Nacional de la Competencia confirma en un informe la necesidad reivindicada por FACUA de que se fomente la competencia en el sector.
FACUA.org
España-22/10/2012
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