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FACUA lamenta que la falta de regulación en carburantes propicie márgenes disparatados para las petroleras

La Comisión Nacional de la Competencia confirma en un informe la necesidad reivindicada por FACUA de que se fomente la competencia en el sector.

FACUA.org
España-22/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que las petroleras hayan incrementado un 20% sus márgenes de beneficio mientras los consumidores afrontaban los altos costes del gasoleo y la gasolina en plena crisis.

Tal como venía denunciando FACUA, ahora la Comisión Nacio

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