FACUA lanza una campaña publicitaria contra los engaños de las eléctricas en las ocho capitales andaluzas
Advierte de las trampas de las grandes comercializadoras al ofertar supuestos descuentos que en realidad inflan los recibos y ocultar información que permitiría reducir gastos a los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-22/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía ha lanzado este martes una campaña publicitaria contra los engaños de las grandes eléctricas en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas y las ciudades de Jerez y Linares.
La federación de consumidores advierte en