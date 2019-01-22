Nuestras acciones

FACUA lanza una campaña publicitaria contra los engaños de las eléctricas en las ocho capitales andaluzas

Advierte de las trampas de las grandes comercializadoras al ofertar supuestos descuentos que en realidad inflan los recibos y ocultar información que permitiría reducir gastos a los usuarios.

FACUA.org
Andalucía-22/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía ha lanzado este martes una campaña publicitaria contra los engaños de las grandes eléctricas en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas y las ciudades de Jerez y Linares.

La federación de consumidores advierte en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos