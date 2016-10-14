Nuestras accionesAcuerdos que pretenden eliminar la protección de los derechos de la ciudadanía

FACUA llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones de este sábado contra TTIP y CETA

La campaña No al TTIP convoca manifestaciones en una veintena de ciudades unos días antes de que se celebre la cumbre que pretende aprobar el tratado comercial entre la UE y Canadá.

FACUA.org
España-14/10/2016
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FACUA-Consumidores en Acción llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que el próximo sábado tendrán lugar en más de una veintena de ciudades españolas para mostrar el rechazo a los tratados comerciales que promueve actualmente la Co

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