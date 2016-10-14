FACUA llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones de este sábado contra TTIP y CETA
La campaña No al TTIP convoca manifestaciones en una veintena de ciudades unos días antes de que se celebre la cumbre que pretende aprobar el tratado comercial entre la UE y Canadá.
FACUA.org
España-14/10/2016
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