FACUA llama a los consumidores a participar en una encuesta sobre fraudes en las rebajas
La asociación recoge la percepción de los usuarios ante engaños como etiquetar precios hinchados para que los descuentos parezcan mayores o vender artículos como rebajados sin que estuvieran antes en la tienda.
FACUA.org
España-08/01/2014
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FACUA recabará datos para denunciar los fraudes que se producen cada año y demandar a las autoridades mejoras en la regulación.
FACUA-Consumidores en Acción llama a los consumidores a participar en una encuesta en la que informen de cómo se están desarrollando las rebajas y sobre los fraudes más comunes que se dan durante el tradicional periodo. La misma puede realizarse en la sección de