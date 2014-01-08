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FACUA llama a los consumidores a participar en una encuesta sobre fraudes en las rebajas

La asociación recoge la percepción de los usuarios ante engaños como etiquetar precios hinchados para que los descuentos parezcan mayores o vender artículos como rebajados sin que estuvieran antes en la tienda.

FACUA.org
España-08/01/2014
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los consumidores a participar en una encuesta en la que informen de cómo se están desarrollando las rebajas y sobre los fraudes más comunes que se dan durante el tradicional periodo. La misma puede realizarse en la sección de

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