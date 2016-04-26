Nuestras accionesLas revisiones no se hacen con garantías

FACUA logra que Iberdrola devuelva más de 1.800 euros cobrados por una falsa manipulación de contador

La empresa acusó a una usuaria de modificar el equipo de medición a pesar de que ella pudo probar que la vivienda, en Alicante, había permanecido deshabitada durante un año.

FACUA.org
España-26/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Iberdrola devuelva a su socia en Madrid Antonia G.M. 1.848,60 euros cobrados en su segunda residencia por una supuesta manipulación del contador de la vivienda que era falsa.

Tras recibir el cargo, Antonia G.M. decidi&

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