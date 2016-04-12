FACUA logra que Movistar anule más de 1.000 euros en llamadas no realizadas que facturó a un usuario
La compañía cargó contactos a varios '118XX' que no identificó y que su cliente negó haber realizado. Tras denunciar la asociación el caso, la Setsi falló a su favor: la operadora no ingresará 1.079,06 euros.
FACUA.org
Sevilla-12/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Movistar anule una factura de 1079,06 euros a un usuario al que cargó decenas de llamadas a números de tarificación especial que no identificaba en los extractos y que el mismo cliente negaba haber realizado. La comp