FACUA logra que Renfe indemnice a una socia con 1.100 euros por perder un vuelo a Cuba tras llegar su tren con más de dos horas de retraso
La compañía ferroviaria ha tenido que abonar a la afectada el importe del nuevo billete de avión que tuvo que comprar y del taxi que necesitó para desplazarse al aeropuerto.
FACUA.org
Cantabria-12/08/2025
Imagen: César Arxina | Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Renfe indemnice a una socia de Santander con 1.100 euros por los daños y perjuicios que sufrió al no llegar a tiempo a su vuelo con destino Cuba como consecuencia de un retraso de más de dos horas en el tren que la llevaba a Madrid.