Nuestras accionesNúmeros de tarificación adicional

FACUA logra que Vodafone anule dos facturas de más de 1300 euros en llamadas a 806 que la usuaria no hizo

La empresa llegó a cargar más de 30 llamadas a estos números en un solo mes, algunas de 30 minutos de duración.

FACUA.org
España-24/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone anule dos facturas de 1.384 euros en total que la empresa cargó a la usuaria Victoria C. M. Dichas facturas incluían llamadas a diferentes números de tarificación adicional, todos con prefijos 806, pese

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos