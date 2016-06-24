FACUA logra que Vodafone anule dos facturas de más de 1300 euros en llamadas a 806 que la usuaria no hizo
La empresa llegó a cargar más de 30 llamadas a estos números en un solo mes, algunas de 30 minutos de duración.
FACUA.org
España-24/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone anule dos facturas de 1.384 euros en total que la empresa cargó a la usuaria Victoria C. M. Dichas facturas incluían llamadas a diferentes números de tarificación adicional, todos con prefijos 806, pese