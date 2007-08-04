FACUA logra una sanción a Vodafone por haber activado a sus clientes el servicio de 'roaming' sin su consentimiento
Las irregularidades fueron denunciadas a mediados de 2005. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ratificado un expediente sancionador contra la compañía.
FACUA.org
España-04/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que la Comunidad de Madrid sancione a Vodafone por haber dado de alta a sus clientes en el servicio de roaming sin que lo hubiesen solicitado ni dado su consentimiento expreso.
El Consejo de Gobierno de la Com