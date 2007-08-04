Nuestras acciones

FACUA logra una sanción a Vodafone por haber activado a sus clientes el servicio de 'roaming' sin su consentimiento

Las irregularidades fueron denunciadas a mediados de 2005. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ratificado un expediente sancionador contra la compañía.

FACUA.org
España-04/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que la Comunidad de Madrid sancione a Vodafone por haber dado de alta a sus clientes en el servicio de roaming sin que lo hubiesen solicitado ni dado su consentimiento expreso.

El Consejo de Gobierno de la Com

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos