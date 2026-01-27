Nuestras acciones

FACUA Madrid considera inaceptables los nuevos ataques del Gobierno de Ayuso a las universidades públicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado a las universidades por seguir "incrementando el gasto en contratación de personal" pese a haber "perdido alumnos a raudales".

Madrid-27/01/2026

FACUA Madrid muestra su rechazo a los ataques privatizadores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y apoya a las plataformas en defensa de la universidad pública que están en contra de la implantación de la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc).

