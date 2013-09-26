FACUA Madrid critica la privatización en la gestión de los polideportivos públicos madrileños
La asociación lamenta que una vez más sufran estas medidas los usuarios madrileños y recuerda que las instalaciones han sido abonadas a través de sus impuestos.
FACUA.org
Madrid-26/09/2013
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FACUA Madrid rechaza la decisión del gobierno de Ana Botella de privatizar la administración en las instalaciones de los polideportivos madrileños. Esta nueva medida supone un incremento del 10% en el precio del alquiler de las pistas de uso público.</