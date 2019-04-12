FACUA Madrid critica que la Comunidad no obligue a los taxis a facilitar tique y terminal TPV
La asociación considera que la nueva regulación autonómica deja fuera aspectos fundamentales para la protección de los derechos de los usuarios.
FACUA.org
Madrid-12/04/2019
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FACUA Madrid advierte de que es necesario seguir garantizando un servicio de taxis con obligaciones de servicio público y tarifas máximas reguladas. | Imagen: flickr.com/jasonparis (CC BY 2.0).
FACUA Madrid critica la normativa que ha aprobado finalmente la Comunidad de Madrid para regular el sector del taxi por dejar fuera aspectos fundamentales para la protección de los derechos de los usuarios. Así, a pesar de que el texto inicial presentado incluía aspectos como