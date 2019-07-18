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FACUA Madrid denuncia la deficiente climatización en los vagones y andenes de Metro

La asociación observa un notorio incremento en las reclamaciones por un exceso de temperatura y aglomeración de usuarios especialmente en los meses más calurosos.

FACUA.org
Madrid-18/07/2019
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FACUA Madrid ha enviado un escrito a la Consejería de Transportes, Vivienda e infraestructuras en el que denuncia la deficiente climatización en los vagones y andenes de Metro, después de observar un notorio incremento de las reclamaciones de los usuarios del servicio formula

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