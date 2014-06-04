FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con el colegio profesional de fisioterapuetas de Madrid
Ambas entidades trabajarán para acabar con las prácticas ilegales y los posibles fraudes dentro de la profesión, evitando así poner en riesgo la salud de los usuarios.
FACUA.org
Madrid-04/06/2014
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A la izquierda, el presidente de FACUA Madrid, Daniel Rubio. A la derecha, decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Carlos Valiente.
FACUA Madrid y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) han suscrito, este lunes 2 de junio, un convenio de colaboración. Ambas partes son conscientes de la especial transcendencia que tiene en la actualidad la información y la adecuación de