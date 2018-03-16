FACUA Madrid pide explicaciones a Sanidad tras morir la anciana que esperó más de 2 horas una ambulancia
La asociación considera gravísimo lo ocurrido y no entiende cómo es posible que el Summa no haya considerado dicha situación como de emergencia.
FACUA.org
Madrid-16/03/2018
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FACUA Madrid no comprende cómo este servicio de urgencia no considerase el caso de carácter urgente. | Imagen: Europa Press.
FACUA Madrid solicita explicaciones con carácter urgente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad tras el fallecimiento de una mujer de 86 años ocurrido el pasado 12 de marzo que estuvo esperando más de dos horas a que llegase una ambulancia. Critica además la