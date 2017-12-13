Nuestras accionesLimitará el alquiler a 90 días

FACUA Madrid pide participar en el proceso de regulación de Carmena a los alquileres de pisos a turistas

La asociación considera positiva la medida del Ayuntamiento de Madrid para avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.

FACUA.org
Madrid-13/12/2017
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FACUA Madrid reclama participar en el proceso de regulación abierto por el Ayuntamiento de Madrid para limitar a noventa días el alquiler de los pisos a turistas. La asociación considera positiva esta medida que busca el equilibrio entre el uso colaborativo de los inmuebles y

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